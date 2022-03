Neckargemünd. (pol/sake) Am Sonntagmorgen kam es an der Eisenbahnbrücke über den Neckar zu einem gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr.

Hierbei hatte ein Mann gegen 8.45 Uhr mehrere große Gegenstände von der Brücke auf ein beladenes Gütermotorschiff geworfen, das in Richtung Heidelberg fuhr. Zu Personen- oder Sachschäden kam es nicht, teilte die Polizei mit.

Der Täter soll etwa 50 bis 60 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat eine normale Statur und trug eine schwarze Jogginghose, eine dunkelgraue Jacke und eine schwarze Mütze.

Die ermittelnde Wasserschutzpolizei Heidelberg sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06221/137483.