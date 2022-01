Neckargemünd. (pol/sake) Zu Handgreiflichkeiten und einer Körperverletzung kam es bereits am Dienstag, 21. Dezember, gegen 16.30 Uhr in der Schützenhausstraße.

Eine 19-Jährige war mit ihrem VW auf der Bahnhofstraße aus Heidelberg kommend unterwegs und wollte im zweispurigen Bereich einen weißen Seat überholen. Der Fahrer des Seat drückte aber aufs Gas und beschleunigte. Die 19-Jährige brach den Überholvorgang ab und fuhr hinter dem Seat weiter.

Der Fahrer und der Beifahrer zeigten der Frau den Mittelfinger und forderten sie im Bereich des Bahnhofes mittels Handzeichen zum Anhalten auf. Die beiden Fahrer bogen in die Schützenhausstraße ein und die 19-Jährige und der Beifahrer stiegen aus den Fahrzeugen aus. Der Mann soll die 19-Jährige dann mehrfach geschubst und beleidigt sowie ihr in den geöffneten Mund gespuckt haben. Anschließen sei der Mann wieder in den Seat gestiegen und der Fahrer sei davongefahren. Der Fahrer, sowie eine weitere Person auf der Rückbank seien nicht ausgestiegen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Anfang 20, kurze, hellbraune bis dunkelblonde Haare und Brillenträger.

Der Beifahrer wird wie folgt beschrieben:

Etwa 180 cm groß, Mitte 30, schlanke Statur, braune, längere, nach hinten gelegte Haare, buschige Augenbrauen und ein grauer Dreitagebart. Zudem soll der Mann gelb verfärbte, schiefstehende Zähne mit mehreren Zahnlücken und ein insgesamt ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild gehabt haben. Der Mann trug ein dunkles, langärmliges Oberteil und eine lange Hose.

Zeugen, die Hinweise auf die beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.