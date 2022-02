Blaulicht eines Polizeiautos: In Rüsselsheim bei Darmstadt hat eine Rentnerin in ihrer Wohnung Rauschgift ihres Nachbarn aufbewahrt. Foto: Stefan Sauer/dpa

Neckarbischofsheim. (pol/jasch) Am Sonntagabend fuhr ein 20-Jähriger die Bundesstraße B292 von Waibstadt in Richtung Helmstadt, als die Systeme seines Fahrzeugs plötzlich ausfielen. Laut Polizeiangaben geriet der Mann an der Einmündung zur Landesstraße L549 ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der 20-Jährige kam mit seinem Auto links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Warum die elektronischen Regelsysteme des Wagens ausfielen, ist noch unklar.