Neckarbischofsheim. (pol/lyd) Bereits am späten Montagabend des 6. September prallte ein noch unbekannter Fahrer eines dunklen Mercedes uf der L 549 gegen mehrere Verkehrszeichen und fuhr anschließend einfach weiter. Wie die Polizei mitteilt, könnte es sich um ein schwarzes oder dunkelblaues Auto des Typs A-Klasse oder auch CLA gehandelt haben.

Das Fahrzeug war aus Richtung der B292 gekommen und in Richtung Ortsmitte weitergefahren und dabei mehreren Autofahrern in der Waibstadter Straße, in Höhe einer Tankstelle entgegengekommen.

Das Fahrzeug war an der linken Front stark beschädigt, auch der linke Vorderreifen war platt. Als die Zeugen nur wenige hundert Meter weiter in Richtung B292 fuhren, entdeckten sie kurz nach dem Ortsausgang, vor einer Linkskurve die beschädigten Verkehrszeichen, zwei Richtungstafeln und ein Geschwindigkeitsschild. Sie verständigten sofort das Polizeirevier Sinsheim.

Eine unverzügliche Fahndung sowie die ersten Ermittlungen zu dem unfallbeschädigten Fahrzeug verliefen jedoch bislang ohne Ergebnis. Die Unfallfluchtexperten der Verkehrspolizei Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher und seinem stark beschädigten schwarzen oder dunkelblauen Mercedes der Klasse A oder CLA geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621/174-4111 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0 zu melden.