Mosbach. (pol/mün) Die beiden Fahrspuren in Richtung Mosbach an der Kreuzung der Bundesstraßen B292 und B37 sind am Montagmorgen voll gesperrt. Gegen 10.30 Uhr hat sich dort ein Unfall mit 2 Fahrzeugen ereignet, teilt die Polizei mit.

Die Rettungskräfte sind auf Anfahrt.

Weitere Informationen folgen.