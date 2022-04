Mosbach. (pol/msc) Eine 49-Jährige ist am Donnerstagabend angeblich von einem Taxi-Fahrer gewürgt worden. Die Frau stieg gegen 19.30 Uhr in sein Taxi ein, später kam es im Mosbacher Stadtteil Diedesheim zum Streit, so die Polizei.

Dabei soll der Mann ausgestiegen sein, die Frau aus dem Auto gezogen und sie dann gewürgt haben. Eine circa 50 Jahre alte, 1,60 Meter große Frau soll Zeugin des Vorfalls gewesen sein. Die Beamten suchen nun sowohl diese Zeugin, als auch weitere mögliche Personen, die die Vorfälle gesehen haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 06261/8090 gegeben werden.