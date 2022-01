Mosbach. (pol/RNZ) Durch ungewöhnliche Fahrgeräusche wurde am Mittwochabend, 19. Januar, ein Mann aus Lohrbach darauf aufmerksam, dass an seinem Fahrzeug sämtliche Radschrauben am linken Vorderrad gelöst waren.

Das Auto stand zuvor zwischen 13 und 19.55 Uhr in der Ringstraße, teilt die Polizei mit. Das Polizeirevier Mosbach ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.