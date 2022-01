Mosbach. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein gehbehinderter 58-Jähriger beim Bus-Ausstieg an der Haltestelle im Knopfweg. Der Vorfall hatte sich bereits am Donnerstag, 13. Januar, ereignet.

Der Mann war mit dem Linienbus von Schefflenz nach Mosbach gefahren und kam an der Haltestelle am Ärztehaus gegen 10 Uhr an. Beim Aussteigen hielt sich der 58-Jährige an einer Haltestange fest. Der Busfahrer setzte aber seine Fahrt fort, was dazu führte, dass der 58-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde.

Während der Bus davonfuhr, brachten Passanten den Verletzten in das nahegelegene Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Unfall wurde bei der Polizei nachträglich angezeigt.

Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht sowie die Person, die dem Verletzten auf die Beine half. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 entgegen.