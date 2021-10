Mosbach. (pol/mare) Ein 29-Jähriger leistete am Sonntagabend in Mosbach Widerstand gegen zwei Polizisten. Wie die Polizei mitteilt, trafen die Beamten gegen 23 Uhr den herum torkelnden 29-Jährigen an der Einmündung zur Industriestraße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille, weshalb der Mann zur Dienststelle gebracht werden sollte. Da der 29-Jährige sich weigerte, die Polizisten zu begleiten und immer wieder diskutierte, wollten sie ihn in Gewahrsam nehmen.

Dabei riss sich der 29-Jährige los, wodurch er sowie die beiden Polizeibeamten zu Boden stürzten. Einer der beiden Polizisten zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Dem 29-Jährigen wurden dann erst nach massiven Anstrengungen die Handschließen angelegt. Er wurde daraufhin auf das Polizeirevier Mosbach gebracht.