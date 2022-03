Mosbach. (pol/msc) Einen ärgerlichen Fund hat eine Frau aus Mosbach an ihrem VW Tiguan gemacht. Nachdem sie am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Neckarelz einkaufen war, entdeckte sie einen Schaden an ihrem Auto. Offenbar war jemand beim ein- oder ausparken gegen den rechten Kotflügel gestoßen.

Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Wer den Verursacher gesehen hat, soll sich unter der Rufnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.