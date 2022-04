Meckesheim. (pol/rl) Zwei Autos stießen am Sonntagvormittag auf der Horrenberger Straße zusammen. Das teilte die Polizei am heutigen Montag mit.

Gegen 9.30 Uhr war ein 78-jähriger Opel-Fahrer auf der Horrenberger Straße in Richtung Kraichgaustraße unterwegs. Er geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Seat einer 23-jährigen Fahrerin zusammen. Sie war kurz zuvor von der Straße "In den Gottesäckern" nach rechts auf die Horrenberger Straße in Richtung Zuzenhäuser Straße abgebogen.

Die Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Auto mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro. Nach rund zwei Stunden war die Horrenberger Straße gegen 11.30 Uhr wieder frei befahrbar.