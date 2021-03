Meckesheim. (pol/make) Schwere Verletzungen hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein 59-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in der Daimlerstraße zugezogen. Der Mann fuhr kurz nach 12 Uhr rückwärts auf das Firmengelände, um dort Stahl anzuliefern. Als er kurz ausgestiegen war, um rund um das Schwerfahrzeug Überprüfungen vorzunehmen, setzte sich der Lkw aus zunächst unbekannten Gründen langsam in Bewegung.

Nachdem er dies bemerkt hatte, versuchte der 59-Jährige, wieder ins Führerhaus zu steigen, wurde dabei aber zwischen Fahrertür und Gebäudewand eingeklemmt. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Polizeiposten Meckesheim hat die Ermittlungen noch vor Ort aufgenommen. Laut Aussage eines Ersthelfers soll am Lkw kein Gang eingelegt und auch nicht die Handbremse gezogen gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Gewerbeaufsichtsamt des Rhein-Neckar-Kreises wurde informiert. Die Feuerwehr Meckesheim war zur Sicherung der Unglückstelle im Einsatz.