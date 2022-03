Mannheim. (pol/msc) Zwei Verletzte und 18.000 Euro Sachschaden - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch. Ein 58-jähriger Mann missachtete laut Polizei an der Kreuzung Bruchsaler Straße und Waldseestraße im Stadtteil Rheinau gegen 8.10 Uhr die Vorfahrt eines 47-Jährigen. Die beiden Autos kollidierten.

Beide Beteiligten wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos wurden abgeschleppt. Gegen den Verursacher wird nun wegen Missachtung der Vorfahrt und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.