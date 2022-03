Mannheim. (pol/msc) Eine 44-jährige Frau hat am Mittwochnachmittag in den Mannheimer Quadraten einen Unfall verursacht. Die VW-Fahrerin nahm einer 25-Jährigen an der Kreuzung L3/M4a die Vorfahrt und stieß mit deren Audi zusammen.

Beide Fahrerinnen verletzten sich im Nackenbereich und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, die beiden Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.