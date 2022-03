Mannheim. (pol/sake) Im Quadrat K4 in Mannheim setzte am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter zwei Mülltonnen in Brand und flüchtete.

Ein Zeuge bemerkte den Brand und verständigte die Einsatzkräfte. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt konnte bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Mannheim die Flammen mit einem Feuerlöscher eindämmen und so ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern.

Durch die weiteren Löscharbeiten der Feuerwehr kam es zu Verschmutzungen in den Kellerräumen des Wohnhauses, da die Brandörtlichkeit in der Näher zweier geöffneter Kellerfenster lag.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.