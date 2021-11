Mannheim. (pol/mün) Am Freitagabend kurz vor 23 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, einen Zigarettenautomaten in Käfertal zu sprengen. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, als es zur Zündung an dem Apparat an der Kreuzung Weinheimer und Saarbrücker Straße kam.

Laut Polizei wurde erst Gas in den Metallbehälter geleitet und dann durch eine Zündung der Automat gesprengt.

Es entstand zwar erheblicher Sachschaden. Jedoch hielt der Automat der Sprengung weitgehend stand, sodass lediglich ein paar wenige Zigarettenschachteln entwendet werden konnten.

Verletzt wurde niemand.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/718490 melden.