Mannheim. (pol/mare/rl) Die Freude über die Freiheit währte bei einem 44-jährigen Mann nicht mal zwei Wochen. Nur wenige Stunden nachdem er aus der Haft entlassen worden war, hatte er einen 62-Jährigen ausgeraubt und wurde nun gefasst, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Der 44-Jährige war am Dienstagmorgen, 9. März, aus der Haft entlassen worden. Nur wenige Stunden später schlug er gegen 19 Uhr auf der Inselstraße in Höhe der Kammerschleuse zu: Hier schlug er einen 62-jährigen Radfahrer unvermittelt mit einem Gegenstand gegen den Hinterkopf. Dann schlug er ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Radfahrer zu Boden ging. Der 44-Jährige nahm ihm nun den Geldbeutel mit ein wenig Bargeld ab und flüchtete dann in Richtung Bonadiestraße.

Der 62-Jährige blieb mit einer gebrochenen Nase, einer Fraktur der Augenhöhle und weiteren Verletzungen zurück, die später im Krankenhaus behandelt wurden.

Nach einem Zeugenaufruf in den regionalen Medien bekam die Polizei Hinweise, die knapp eineinhalb Wochen später zur Identifizierung und Festnahme des 44-Jährigen führten.

Da der 44-Jährige keinen Wohnsitz hat, wurde erneut Haftbefehl wegen Fluchtgefahr beantragt und erlassen. Der Mann wurde wieder in ein Gefängnis gebracht.