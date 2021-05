Mannheim. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es im Waldhof am Freitagabend. Wie die Polizei berichtet, kam am frühen Freitagabend ein 50-Jähriger Mann gegen 19 Uhr auf einem Motorrad in der Schienenstraße auf Höhe des Bahnhofs Waldhof alleinbeteiligt zu Fall und zog sich beim Aufprall auf ein Geländer lebensgefährliche Verletzungen zu. Von einer "Fremdbeteiligung", wie es die Polizei nennt, ist derzeit nicht auszugehen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Motorrad kurz zuvor entwendet worden sein könnte. Die diesbezüglichen Ermittlungen der Mannheimer Verkehrspolizei dauern noch an. Der Unfallverursacher wurde stationär in einem Mannheimer Krankenhaus aufgenommen. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 1000 Euro.

Update: Samstag, 29. Mai 2021, 2.34 Uhr