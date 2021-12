Mannheim. (pol/sake) Zeugen teilten der Polizei am Sonntagmorgen, 19. Dezember, mit, dass zwei Männer im Stadtteil Schwetzingerstadt gerade versuchen würden, ein Auto aufzubrechen.

Das Auto parkte in der Werderstraße und die beiden Täter sollen versucht haben, die Beifahrerscheibe mit einer Whiskey-Flasche einzuschlagen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Als sie die Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Seckenheimer Straße.

Die zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren, konnten von der Polizei in Tatortnähe festgenommen werden. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Alkoholtests ergaben Werte von 1,9 und 2,4 Promille. Gegen beide Männer wird nun wegen des Verdachts des versuchten Autoeinbruchs ermittelt.