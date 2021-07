Mannheim. (pol/lyd) Zwei Reisende sind Freitagnachmittag einem Dieb zum Opfer gefallen, teilt die Bundespolizei mit. Im ICE auf der Fahrt nach Mannheim entwendete der bislang Unbekannte insgesamt über 800 Euro Bargeld.

Die 59- und 78-jährigen Geschädigten meldeten sich jeweils bei der Bundespolizei in Mannheim und Karlsruhe. Sie gaben an, sich an einen Mann erinnern zu können, der bei Ankunft im Mannheimer Hauptbahnhof fluchtartig den Zug verlassen hatte. Anhand der Videoüberwachung im Hauptbahnhof sowie der Aussage von Reisenden und Zeugen werden nun Maßnahmen zur Ermittlung des Mannes eingeleitet.

Derzeit geht die Bundespolizei davon aus, dass der Tatverdächtige hinter den geschädigten Reisenden saß. Von dort aus griff er vermutlich unter dem Sitz in die Taschen der Personen. So gelang es ihm, unbemerkt das Bargeld zu entnehmen und die Geldbörse zurückzustecken.

Schützen können sich Reisende vor solchen Diebstahlhandlungen, indem Taschen und Wertgegenstände immer nah am Körper getragen und nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Auf Zugreisen bietet es sich an, in einer Doppelsitzreihe den Platz am Gang zu wählen und Taschen auf einem freien Platz am Fenster abzulegen.

Ist der Platz begrenzter, sollten Taschen und Rucksäcke auf dem Schoß abgelegt werden. Reisende sollten stets darauf achten, Taschen zu verschließen, um Tatgelegenheiten zu minimieren.