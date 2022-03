Mannheim. (pol/msc) In einem Kreisverkehr hat ein 49-Jähriger am Donnerstagabend gegen 23 Uhr einen Unfall verursacht. Der BMW-Fahrer nahm einem 26-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß.

Beim Unfall am Karlsplatz in Rheinau wurde der Ford-Fahrer leicht verletzt, musste aber nicht unmittelbar versorgt werden. Die beiden Autos wurde dagegen beide abgeschleppt, der Sachschaden wird von der Polizei auf 15.000 Euro geschätzt.