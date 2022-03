Mannheim. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, hat sich in der Nacht auf Montag ein Unbekannter gegenüber einer Frau entblößt und an sich sexuelle Handlungen vorgenommen.

Gegen 2 Uhr wartete die 27-Jährige im Bereich der Tattersallstraße, Höhe Hausnummer 6, in ihrem PKW, als sie den Mann auf dem Gehweg sah. Er berührte sich in unsittlicher Art und Weise, entblößte sich und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die 27-Jährige wendete daraufhin ihren Blick ab und verständigte die Polizei. Der Unbekannte ergriff die Flucht.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 40 Jahre alt, gebräunte Haut, ungepflegtes Erscheinungsbild, Bart, dunkler Trainingsanzug.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Telefon 0621/174 4444 zu melden.