Mannheim. (pol/mare) Zwei Unbekannte haben am Sonntag in Mannheim eine Matratze vom Sperrmüll angezündet und so eine Fassade beschädigt. Das meldet die Polizei.

Demnach steckten sie am Sonntag kurz nach 0 Uhr eine auf dem Sperrmüll liegende Matratze im Quadrat S6 an und flüchteten dann in Richtung Innenstadt. Durch den Brand wurde eine Hausfassade sowie ein Fenster einer Erdgeschosswohnung erheblich beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen eines 23-jährigen Mannes, der das Feuer löschte, wurde verhindert, dass das Feuer auf das Haus übergreift und damit ein größerer Schaden entsteht. Die Feuerwehr öffnete im Anschluss die beschädigte Fassade, um weitere Löscharbeiten durchzuführen. Der Schaden am Haus beläuft sich auf mindestens 5000 Euro.

Die Zündler wurden beim Anzünden der Matratze von weiteres Leuten beobachtet. Sie sollen beide schwarz gekleidet gewesen ein. Einer soll 1,80 Meter groß sein, der andere Mann hatte die Haare zu einem Zopf zusammengebunden und war ungefähr 1,90 Meter groß. Die Polizei schreibt, beide Männer hätten ein "südländisches Erscheinungsbild".

Die Beamten suchen nun Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174-3310.