Mannheim. (pol/sake) Ein 25-Jähriger suchte am Sonntag gegen 1.20 Uhr Hilfe bei der Rettungswache in der Straße "Parkring". Polizei und Rettungskräfte wurden umgehend verständigt.

Der 25-Jährige soll nach Polizeiinformationen zuvor in der Mannheimer Innenstadt unterwegs gewesen sein. Dort habe er im Bereich des Brückenbauwerks auf zwei bislang unbekannte Männer getroffen. Beide Männer haben ihn angegriffen und ihn durch eine mitgeführte Schusswaffe an der Hand verletzt.

Die Täter wären im Anschluss in Richtung Ludwigshafen geflüchtet. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 25-Jährige vorsorglich mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an.

Täterbeschreibung:

1. Täter: männlich, etwa 185 cm groß, braune Jacke, schwarze Mütze, schwarze Maske evtl. war es eine Skimaske

2. Täter: männlich, etwa 175 cm groß, schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze und Fellbesatz, schwarze Maske evtl. war es eine Skimaske.

Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.