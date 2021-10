Mannheim. (pol/lyd) Wegen mangelnder Aufmerksamkeit kam es am Dienstagmorgen in Mannheim zu einem Verkehrsunfall, teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr im Stadtteil Sandhofen, in der Frankenthaler Straße.

Laut Polizei hatte eine 20-jährige Autofahrerin in Höhe der Bürstadter Straße wegen des Verkehrs bremsen müssen. Die 19-jährige Fahrerin hinter ihr bemerkte dies zu spät und kollidierte mit dem Auto vor ihr.

Bei dem Aufprall wurde der Mercedes wiederum auf einen davor fahrenden Audi aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 11.000 Euro schätzt.

Das Auto der 19-jährigen Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Zudem verletzte diese sich leicht an der Hand.