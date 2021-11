Mannheim. (pol/sake) Während der Fahrt hat sich am Montagnachmittag ein Paar in Mannheim so heftig gestritten, dass der Beifahrer seiner Partnerin gegenüber handgreiflich wurde. Eine Zeugin konnte die auffällige Fahrweise beobachten und die Polizei verständigen, nachdem es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Beifahrer die Fahrerin körperlich angegangen haben. Die Beiden sollen gegen 14.55 Uhr nahe der Kapuzinerplanken in eine weiße Mercedes A-Klasse eingestiegen und anschließend in Richtung Wasserturm gefahren sein.

Die Fahrt endete nahe einem Autohändler im Stadtteil Fahrlach in der Gottlieb-Daimler-Straße, als die Polizeibeamten die beiden stoppten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein weiterer Zeuge bei den Beamten gemeldet und auf das Paar hingewiesen.

Gegen den Beifahrer, einen 25-Jährigen, wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung ermittelt. Da er auch die Beamten beleidigte, muss er sich zuem wegen des Vorwurfs der Beleidigung verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nach weiteren Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 melden sollen.