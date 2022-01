Mannheim. (pol/mare) Mit einer Serie von Farbschmierereien in Lindenhof befasst sich derzeit die Mannheimer Polizei. Das berichten die Beamten.

In bislang elf bekannten Fällen beschmierte ein Täter Fassaden in der Meerfeldstraße, in der Meeräckerstraße und in der Steubenstraße, der Meerwiesenstraße und in der Rheindammstraße mit roter Farbe. Wie hoch sich der dabei entstandene Sachschaden beziffern lässt, muss noch festgestellt werden. Dieser dürfte sich jedoch auf insgesamt über 10.000 Euro belaufen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Fassaden beschmiert wurden, die von den Bewohnern bislang noch nicht angezeigt wurden.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine verdächtige Person auffiel, die eventuell auch mit einem Fahrrad unterwegs war. Sie können sich melden beim Polizeirevier Neckarau, Telefon 0621/833970.