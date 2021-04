Mannheim. (pol/mün) Die Bundesstraße B38a zwischen der SAP-Arena und dem Mannheimer Kreuz ist am Mittwochmorgen in Richtung Feudenheim gesperrt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich dort gegen 9 Uhr ein schwerer Unfall: Auf der B38a kollidierte ein Ford-Fahrer aus noch nicht bekannter Ursache mit der Mittelleitplanke und geriet zurück auf die Fahrbahn, wo er mit einem LKW und einem Mazda kollidierte. Der Mazda und der Ford kamen total beschädigt im Grünstreifen der Anschlussstelle Mannheim zum Stehen. Die genauen Unfallbeteiligungen sind noch nicht abschließend geklärt. Der Fahrer des Fords wurde bei dem Unfall lebensgefährlich, der Fahrer des Mazdas nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Beide befinden sich derzeit in nahegelegenen Krankenhäusern in Behandlung. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Während der noch andauernden Reinigungs- und Bergungsarbeiten bleibt die Fahrbahn gesperrt. Wieso der Ford-Fahrer in die Leitplanke prallte, ist Ermittlungssache der Verkehrspolizei Mannheim.