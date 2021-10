Mannheim. (pol/lyd) Am Montagnachmittag geriet in Mannheim eine Sauna in Brand. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 15.30 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses in der Hermsheimer Straße aus.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

Durch den Rauch des Brandes wurde eine Person verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie über die Brandursache ist noch nichts bekannt.