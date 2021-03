Mannheim. (pol/make) Am Dienstag hat gegen 19.30 Uhr eine unbekannte männliche Person einem 60-Jährigen vor einer Seniorenresidenz in der Bellenstraße die Umhängetasche gestohlen. Der unbekannte Mann bot dem 60-Jährigen, der wegen seiner Gehbehinderung im Rollstuhl sitzt, laut Polizeiangaben ungefragt Hilfe an und schob ihn aus dem Bahnhofsgebäude über den Bahnhofsvorplatz zum Haltstellenbereich der Straßenbahnlinien.

Mit der Straßenbahn Linie 3 fuhr der gehbehinderte Mann in Richtung Lindenhof, wo er an der Haltestelle Hauptbahnhof-Süd ausstieg und sich zu seiner Wohnanschrift begab. Als er die Hauseingangstüre zu der Seniorenresidenz öffnen wollte, kippte der Unbekannte, der ihm augenscheinlich gefolgt war, den 60-Jährigen aus dem Rollstuhl und entriss ihm dann seine schwarze Umhängetasche. Hierin befanden sich etwa 100 Euro Bargeld, ein Mobiltelefon der Marke Samsung sowie weitere persönliche Gegenstände.

Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Mannheim-Neckarau. Eine Passantin wurde auf die Hilferufe und den 60-jährigen, der im Eingangsbereich der Seniorenresidenz am Boden lag, aufmerksam und verständigte die Polizei. Die sofort veranlassten Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Räuber blieben bislang erfolglos.

Dieser soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein, dunkle Haare und Bartansatz haben. Bekleidet gewesen mit dunkelblauer Jacke mit Kapuze. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.