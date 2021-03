Mannheim. (pol/lyd) Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen in eine Wohnung im Stadtteil Rheinau ein, teilt die Polizei mit.

Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Balkontür einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Durlacher Straße auf und gelangten so in die Wohnräume. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten Uhren, Schmuck, Bargeld und weitere Gegenstände. Anschließend begaben sich die Einbrecher in den Keller des Anwesens und brachen dort mehrere Kellerabteile auf. Inwiefern sie dort auch etwas mitgehen ließen, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83397-0 zu melden.