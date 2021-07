Mannheim-Neckarstadt. (pol/ppf) Aufmerksame Passanten verständigten am Samstag gegen 2.50 Uhr die Polizei, nachdem sie auf Höhe der Alten Feuerwache einen jungen Mann mit einer Stichwunde im Bein bemerkt hatten. Vor Ort konnten die Beamten dann allerdings keine verletzte Person mehr antreffen. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung im näheren Bereich führte zunächst nicht zum Erfolg.

Gegen 4 Uhr wurde die Polizei schließlich erneut verständigt, nachdem sich ein junger Mann mit einer Stichverletzung in einem naheliegenden Krankenhaus gemeldet hatte. Bei einer Überprüfung vor Ort stellten die Polizisten fest, dass es sich um den zuvor Gesuchten handelte. Der 24-Jährige gab an, dass er im Bereich des Alten Messplatzes, auf der dortigen Neckarwiese, zwischen 20 Uhr und 1 Uhr Alkohol konsumiert hatte. Gegen 1 Uhr hätte ihn eine Gruppe Jugendlicher dann grundlos angegriffen und in der Folge mit einem Messer verletzt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, aufgenommen und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit in diesem Bereich unterwegs waren und/oder eine Personengruppe gesehen haben, sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.