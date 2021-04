Mannheim. (pol/ppf) Am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, kontrollierte eine Mannheimer Polizeistreife einen 28-jährigen Porschefahrer, der wegen seiner Fahrweise im Bereich des Gerarer Rings aufgefallen war. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,08 Promille. Zudem war er nicht in Besitz eines Führerscheins. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, schreibt das Polizeipräsidium Mannheim in einer Pressemitteilung.