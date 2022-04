Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der mutmaßlich für zahlreiche Autoaufbrüche in Mannheim verantwortlich ist. Das teilen die Beamten mit.

Am Sonntagmorgen wurden demnach in den Quadraten 32 geparkte Fahrzeuge aufgebrochen, durchsucht und daraus Wertgegenstände gestohlen. Bei allen Autos, die in den Quadraten B, C, D und E abgestellt waren, wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Eine Frau beobachtete aber gegen 8 Uhr im Quadrat C4 einen Mann, der sich gerade an einem der Autos zu schaffen machte, und alarmierte der Polizei. Dank der Personenbeschreibung wurde der 19-Jährige kurze Zeit später in Tatortnähe festgenommen. Neben Sonnenbrillen, Elektrogeräten und Rücksäcken, stellten die Polizisten weiteres Diebesgut bei dem jungen Mann sicher, das er wohl aus den aufgebrochenen Fahrzeugen mitgehen ließ.

Ob der 19-Jährige auch für die 29 Aufbrüche Anfang April verantwortlich ist, wird noch ermittelt. Er war auf jeden Fall in jüngster Vergangenheit mehrfach in den Fokus der Polizei geraten. Deshalb wurde er noch am Montag dem Haftrichter im Amtsgericht vorgeführt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.