Mannheim-Oststadt. (pol/rl) Ohne erkennbaren Gründe wurde eine Schülerin in der Roonstraße am Dienstag von einer Frau angegriffen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Auf einer Bank am "Roonplatz" vor der Schule saßen gegen 11 Uhr vier Schülerinnen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren und verbrachten dort ihre Schulpause. Plötzlich rannte eine Frau Anfang 20 auf eines der Mädchen zu, riss ihr die Brille von der Nase und warf diese auf den Boden.

Dann entfernte sich die Frau zunächst. Als sie etwa vier Meter entfernt war, warf sie noch eine mitgeführte Glasflasche in Richtung der Schülerinnen. Die Flasche verfehlte die Mädchen und zersplitterte.

Die angegriffene 15-Jährige war unverletzt geblieben, auch ihre Brille war nicht zu Bruch gegangen. Nachdem die Mädchen die Schulleitung informiert hatten, verständigte diese die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieb bisher ergebnislos.

Der Vater, der sichtlich geschockten 15-jährigen Schülerin wurde verständigt und kam zur Schule.

Möglicherweise fiel die Frau am Dienstagnachmittag nochmals auf: Sie soll in der Innenstadt randaliert haben, was Passanten der Polizei meldeten. Auch hier blieb eine Fahndung bislang erfolglos.

Die Täterin soll 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank sein. Sie hatte braune Haare, die zum Zopf gebunden waren und trug einen beigen Teddyfell-Mantel, eine beige Mütze und hatte eine Felltasche dabei.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Die Polizeisteifen in der Innenstadt und im Bereich der Roonstraße suchen derzeit weiter. Sollten Passanten die randalierende Frau erneut sehen, sollte dies über den Notruf der Polizei 110 gemeldet werden.