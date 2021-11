Mannheim. (pol/mün) Am Sonntagabend kam es in der Mannheimer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 24-Jähriger eine Stichwunde am Bein erlitt. Es noch vollkommen unklar, wieso es zu dieser Auseinandersetzung am Quadrat I6 kam, teilt die Polizei mit.

Der Mann hielt sich gegen 18.15 Uhr auf Höhe der Hausnummer 2 auf, als er von einem unbekannten Täter attackiert wurde. Dabei stach der Angreifer vermutlich mit einem Messer in das Bein des 24-Jährigen und flüchtete anschließend.

Nach einer ersten Behandlung durch Rettungssanitäter vor Ort, kam der leicht verletzte Mann in ein Krankenhaus. Der Täter entkam unerkannt.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0621/12580 entgegen.