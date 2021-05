Mannheim-Feudenheim. (pol/rl) Zu einem Unfall kam es auf der Bundesstraße B38a am Samstagabend. Ein 29-jähriger Daimler-Benz-Fahrer war gegen 19.15 Uhr in Richtung Feudenheim unterwegs. An der Kreuzung zur Feudenheimer Straße bog er nach rechts in die Feudenheimer Hauptstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Daimler und streifte einen Ampelmast und ein Verkehrsschild. Danach fuhr der 29-Jährige erstmal weiter.

Eine Rettungswagenbesetzung des ASB hatte den Unfall beobachtet und unverzüglich die Polizei verständigt. Die Streife folgte dem Daimler bis zur Scheffelstraße, wo der 29-Jährige seinen Wagen parkte.

Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 29-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemtest stellte 2,82 Promille fest, wonach ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde.

Der Fahrer war bei dem Unfall unverletzt geblieben Schaden, an dem Daimler war etwa 4000 Euro Sachschaden entstanden. Der Schaden an Ampel und Schild wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit am Steuer verantworten.