Mannheim. (pol/mare) Eine junge Frau ist in der Nacht auf Freitag in Mannheim von einem unbekannten Mann verfolgt und mit einem Messer bedroht worden. Das teilt die Polizei mit.

Die 23-Jährige ging demnach gegen 23.15 Uhr zu Fuß unter der Konrad-Adenauer-Brücke entlang, als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgt. Als sie durch die Unterführung gegangen war, ging der Mann schneller, holte die Frau ein und stellte sich mit einem Messer in der Hand vor sie. Die überraschte 23-Jährige flüchtete daraufhin sofort. Der Unbekannte verfolgte sie nicht, sondern ging ebenfalls in Richtung Rheinvorlandstraße davon.

Das Motiv des Mannes ist unklar. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Mann war Ende 20, Anfang 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er war von normaler Statur, hatte schwarze Haare und trug vermutlich einen Bart. Er hatte ein weißes Oberteil an.

Zeugen können sich nun unter Telefon 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei wenden.