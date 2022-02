Mannheim. (pol/mün) Polizisten wurden am Freitagnachmittag zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in den Mannheimer Quadraten gerufen, der sich als schwierig herausstellte.

Schon bei ihrem Eintreffen zeigte sich der 29-jährige Ladendieb, der zuvor von Mitarbeitern festgehalten worden war, aggressiv. Er soll dann auch Beamte tätlich angegriffen haben, heißt es im Polizeibericht.

Nur mithilfe weiterer Personen konnte der Mann schließlich überwältigt, festgenommen und zum Polizeirevier Innenstadt gebracht werden.

Bei dem Angriff wurde ein Beamter in Form von Prellungen leicht verletzt.

Der Festgenommene musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.