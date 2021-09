Mannheim. (pri/mare) In einem Hochhaus in Mannheim ist es am Freitagmorgen zu einem Küchenbrand gekommen. Das teilt die Mannheimer Feuerwehr mit.

Das Feuer war demnach im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, war ein Feuerschein an einem Fenster zu sehen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem C-Rohr schnell löschen.

Der Treppenraum und die darüber liegenden Wohnungen wurden kontrolliert. Ein Kind erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, konnte jedoch vor Ort behandelt werden.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und dem Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie einem Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Wallstadt im Einsatz. Die betreffende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.