Mannheim. (pol/mare) In der Nacht auf Montag hat ein junger Mann die Glasscheibe einer Haltestelle eingeworfen. Das meldet die Polizei.

Gegen 1.25 Uhr hatte der junge Mann mit zwei Begleitern an der Haltestelle "Mannheimer Straße" gestanden. Er warf eine Scheibe der Haltestelle ein und stieg danach mit den beiden Begleitern in eine Straßenbahn, die in Richtung Innenstadt fuhr. Ein Zeuge verständigte sofort die Polizei.

Die Beamten stoppten die Bahn mehrere Haltestellen später, allerdings hatten der mutmaßliche Täter und seine Begleiter die Bahn zuvor schon verlassen. Er soll zwischen 17 und 25 Jahre alt sein, trug Blue-Jeans und eine Jacke mit auffälligem Fellbesatz an der Kapuze.

Zeugen können sich unter der 0621/718490 mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal in Verbindung setzen.