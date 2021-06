Mannheim. (pol/mare) Jugendliche haben am Dienstagabend die Wiese am Neckarufer angezündet. Das berichtet die Polizei.

Passanten verständigten demnach gegen 21 Uhr die Polizei, nachdem eine rund 50 Quadratmeter große Fläche am Neckarufer unterhalb des Collini-Stegs brannte. Als die Polizisten eintrafen, war das Feuer bereits an mehreren Stellen abgeklungen. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr löschte schließlich die letzten Glutnester. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Passanten gaben Hinweise auf zwei Jugendliche oder junge Heranwachsende, die sich in unmittelbarer Nähe zum Brand aufhielten. Demnach wäre eine junge Frau bereits unmittelbar nach dem Ausbruch des Brands in Richtung Collini-Center gerannt. Ihr Begleiter hingegen sei erst geflüchtet, nachdem Passanten ihn angesprochen hatten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Jugendlichen nicht gefunden. Wie die Grünfläche in Brand gesetzt wurde, ist derzeit unbekannt und ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Jugendliche war etwa 15 bis 17 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank. Sie hatte dunkle lange Haare, die zu zwei Zöpfen zusammengebunden waren. Sie trug dunkle Kleider.

Ihr Begleiter war im selben Alter, hatte dunkle gegelte Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, und trug dunkle Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174 3310.