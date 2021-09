Mannheim. (pol/lyd) Am Dienstag um 21.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Unfall in den Innenstadtquadraten in C2/C3.

Ein 41-jähriger Ford-Fahrer übersah im Kreuzungsbereich einen 62-Jährigen VW-Fahrer, der Vorfahrt hatte, und kollidierte mit diesem. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt, der 62-Jährige wurde zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.