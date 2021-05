Mannheim-Innenstadt. (pol/rl) Ein Trickdieb-Paar nahm einer 50-Jährigen am Sonntag einen dreistelligen Bargeldbetrag ab. Das meldete die Polizei am Montag.

Die 50-Jährige ging gegen 19.45 Uhr mit ihrer Einkaufstasche in der Hand von der Straßenbahn-Haltestelle Mannheim-Rathaus in Richtung E4/E5 und weiter in Richtung H-Quadrate, als sie hinter sich einen Mann und eine Frau bemerkte. Da die beiden näher kamen, ging die 50-Jährige zur Seite und wollte die Beiden vorbeilassen. Dies lehnten die beiden jedoch ab.

Nachdem die 50-Jährige weitergegangen war, wurde sie im Bereich F3/F5 von der Frau überholt. Diese zeigte ihr ein Schriftstück und frage die 50-Jährige nach einem Hotel. Gleichzeitig näherte sich auch der Mann bis auf wenige Zentimeter heran. Er nutzte die Ansprache seiner Komplizin, um unbemerkt den Geldbeutel aus der Einkaufstasche zu entwenden.

Die 50-Jährige verwies auf ein naheliegendes Hotel und ging danach weiter. Die beiden Trickdiebe flüchteten hingegen in Richtung F5/G5. Den Diebstahl stellte die 50-Jährige erst wenige Minuten später fest. Im Geldbeutel befand sich eine dreistellige Bargeldsumme sowie persönliche Dokumente.

Die Frau ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hatte lange, schwarze Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Sie trug eine Bluse, eine bunte Hose mit gelben, grünen und blauen Applikationen.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat kurze, graue Haare. Er hatte einen Dreitagebart mit längeren Haaren im Bereich der Oberlippe. Er trug eine graue Jeanshose und ein helles Oberteil.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die weitere Angaben zu dem Taschendieb-Duo sowie deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 melden.