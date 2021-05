Mannheim. (pol/lyd) Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in der Mannheimer Innenstadt, teilt die Polizei mit.

Ein 48-jähriger Seat-Leon-Fahrer war kurz vor 19 Uhr zwischen den Quadraten E5 und E6 in Richtung Bismarckstraße unterwegs. In Höhe des Rathauses missachtete er an der Kreuzung D5/E6 die Vorfahrt einer Straßenbahn der Linie 2, die vom Paradeplatz in Richtung Rheinstraße unterwegs war, und stieß mit ihr zusammen.

Durch die Kollision schleuderte der Seat gegen einen Pfosten und ein Verkehrszeichen. Der verletzte Seat-Fahrer kam danach zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Der Seat musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von fast 50.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war kurz unterbrochen.