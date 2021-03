Mannheim-Neckarau. (pol/rl) Ein illegales Autorennen in einem Parkhaus in der Neckarau wurde der Polizei am Mittwochabend gemeldet. Daran beteiligt waren laut Polizeibericht zehn Personen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren aus Ludwigshafen und dem Rhein-Neckar-Kreis.

Beim Vorbeifahren am Einkaufszentrums in der Angelstraße hörten die Beamten einer Polizeistreife gegen 21 Uhr laute Motoren-, Brems- und Driftgeräusche vom oberen Parkdeck des dortigen Parkhauses. Dort drehten zwei Mercedes und ein VW Golf mit durchdrehenden Hinterreifen Kreise um die überdachten Einkaufswagenständer, beschleunigten und bremsten dabei. Dabei filmten sich die jungen Männer gegenseitig mit ihren Mobiltelefonen.

Mit mehreren Streifen blockierte die Polizei daraufhin die Ausfahrten des Parkhauses und kontrollierte die drei Fahrzeuge, als sie das Parkhauses verlassen wollten. Dabei beleidigte ein 24-Jähriger die Beamten mit unflätigen Worten, was auch unbeteiligte Passanten hörten.

Die drei Fahrzeuge wurden wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Ebenso wurden die Mobiltelefone der Beteiligten zur Auswertung der Videoaufnahmen beschlagnahmt. Zudem wurden die Führerscheine der drei Fahrer zu den Akten genommen.

Gegen die Gruppe wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt, zudem sehen alle Beteiligten einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung entgegen. Den 24-Jährigen erwartet außerdem eine Strafanzeige wegen Beleidigung.