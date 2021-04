Mannheim. (ots) Kurz nach 5.30 Uhr am Mittwochmorgen brach nach Informationen der Polizei im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rohrlachstraße im Stadtteil Hochstätt ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd im Bereich von zwei Parzellen des Kellers lokalisieren. Verhindert wurde außerdem ein Übergreifen der Flammen in weitere Teile des Kellers sowie auf die darüber liegenden Wohnungen. Zwei Personen mussten medizinisch versorgt werden, da sie Anzeichen einer Rauchgasvergiftung zeigten. Während des Einsatzes wurde das Haus geräumt, 13 Bewohner werden unweit davon in einem sogenannten "Wärmebus" betreut.

Mittlerweile sind die Löscharbeiten beendet und das Gebäude wird durchgelüftet. Im Anschluss können die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Über den Sachschaden lässt sich noch keine Aussage treffen, des Weiteren ist der Brandort beschlagnahmt – Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen übernommen.