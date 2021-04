Mannheim. (ots) Kurz nach 5.30 Uhr am Mittwochmorgen brach nach Informationen der Polizei im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rohrlachstraße im Stadtteil Hochstätt ein Feuer aus. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Die Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz, die Berufsfeuerwehr Mannheim ist mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Während des Einsatzes wurde das Haus geräumt, 13 Bewohner werden unweit davon in einem sogenannten "Wärmebus" betreut.