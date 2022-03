Mannheim / Heidelberg. (pol/sake) Ein besonders wachsamer Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Hauptstraße in Heidelberg verständigte am Mittwoch vier Mal das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, nachdem im Laufe des Nachmittags gleich mehrere Ladendiebe in demselben Geschäft zugeschlagen hatten.

Gegen 12.50 Uhr ging der erste Anruf bei der Polizei ein. Ein 24-Jähriger soll kurz zuvor ein Paar Schuhe aus der Verkaufsauslage des Bekleidungsgeschäfts entnommen und dieses dann gegen seine eigenen getauscht haben. Seine Schuhe habe der 24-Jährige dann in einem ebenfalls geklauten Rucksack verstaut. Zielstrebig soll er schließlich den Ausgang angesteuert haben, ohne die Ware im Wert von rund 205 Euro zu bezahlen.

Rund fünf Stunden später erfolgte ein erneuter Anruf des 38-jährigen Ladendetektivs, teilt die Polizei mit. Ein 28-Jähriger soll eine Jacke im Wert von rund 220 Euro aus der Verkaufsauslage entnommen haben, diese dann unter seine eigene Jacke gezogen und im Anschluss die Geschäftsräume, verlassen haben. Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte vor Ort eintrafen und den Langfinger durchsuchten, fanden sie neben dem Diebesgut auch eine kleine Menge Rauschgift. Der 28-Jährige sieht nun nicht nur einer Strafanzeige wegen Diebstahls entgegen.

Nur eine halbe Stunde später, gegen 18:30 Uhr, meldete sich der Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäfts erneut. Ein 33-Jähriger soll mit seiner Sporttasche eine Umkleidekabine mit mehreren Kleidungsstücken aufgesucht haben und in der Folge nur noch mit der Tasche in der Hand wieder aus dieser herausgekommen sein.

Als der Ladendetektiv die Umkleidekabine aufsuchte und die fehlenden Kleidungsstücke nicht auffinden konnte, eilte er dem 33-Jährigen, hinterher. Wie sich herausstellte, hatte der 33-Jährige die Ware im Wert von rund 340 Euro in seiner mitgeführten Sporttasche verstaut.

Gegen 19.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wieder aus. Dieses Mal hatte der 38-Jährige gleich zwei Ladendiebe gestellt, die offenbar gemeinsam unterwegs waren. Zunächst machte den 38-Jährigen das Verhalten eines 26-Jährigen stutzig, der mehrere Kleidungsstücke aus der Verkaufsauslage entnommen und anschließend die Umkleidekabine aufgesucht hatte. Als der 26-Jährige diese dann wenig später mit deutlich weniger Warenartikel verließ und zielstrebig in Richtung Ausgang steuerte, stellte er den jungen Mann zur Rede. Wie sich zeigte, hatte dieser die Kleidungsstücke unter seine eigenen gezogen. Sein 18-jähriger Komplize ging dabei identisch vor. Auch er trug mehrere Kleidungsstücke unter seiner eigenen Bekleidung. Insgesamt entwendeten die beiden Langfinger Waren im Wert von über

1500 Euro. Die beiden Männer wurden zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Mannheim

Auch im Stadtgebiet Mannheim rückte die Polizei gestern zwei Mal aus, nachdem gegen 13 Uhr ein 39-Jähriger mehrere Parfüms in einem Gesamtwert von rund 205 Euro aus einem Drogeriemarkt in E1 entwendet hatte und ein 31-Jähriger gegen 19.30 Uhr aus einem Drogeriemarkt in P3 Parfüms und Kleidung in einem Gesamtwert von rund 208 Euro entwendet hatte. Auch in diesen beiden Fällen verständigten wachsame Mitarbeiter die Polizei.