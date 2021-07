Mannheim. (pol/mare) Eine Gartenlaube ist in der Nacht zu Montag in Neuhermsheim in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Gegen 3 Uhr wurde demnach ein Brand in einer Gartenlaube in Neuhermsheim gemeldet. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Nachdem die Feuerwehr gegen 3.40 Uhr das Feuer gelöscht hatte, übernahm die Polizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache, welche bislang noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden, die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem gemauerten Gartenhaus wird aktuell auf rund 20.000 Euro geschätzt.